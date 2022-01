Dieter Furthner, Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde am Salzkammergut-Klinikum Vöcklabruck, warnt vor schweren Corona-Verläufen und Spätfolgen auch bei Kindern. Der Primararzt spricht sich daher für die Kinderimpfung aus. OÖN: In der Öffentlichkeit hält sich die Meinung, dass Kinder und Jugendliche nur leicht an Covid erkranken. Ist das wirklich so? Dieter Furthner: Das kann ich leider nicht bestätigen, auch wenn es nicht so häufig vorkommt. Wir sehen aber immer wieder Kinder