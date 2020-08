Die Coronavirus-Pandemie hatte in den vergangenen Monaten auch erhebliche Auswirkungen auf den Regattakalender, seit März wurden zahlreiche Events verschoben oder abgesagt. Die für Mitte Mai am Gardasee geplanten Europameisterschaften der 49er, 49erFX und Nacra 17 wurden nun neu vergeben, den Zuschlag erhielt die Bewerbung vom Union-Yacht-Club Attersee. Damit werden die drei olympischen Bootsklassen ihre Titelkämpfe von 28. September bis 4. Oktober erstmals in Österreich abhalten.