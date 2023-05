Segelboot im Hallstättersee gekentert

Wegen einer heftigen Windböe kenterte Sonntagnachmittag ein mit zwei Personen besetztes Segelboot am Hallstättersee. Beide Segler stürzten in das nur 10° C kalte Wasser. Ein Augenzeuge verständigte sofort die Einsatzkräfte.

Die Bootsbesatzung der FF Bad Goisern und die Wasserrettung Hallstatt und Bad Goisern eilten zum Unfallsort, wo sie bereits durch die Polizei eingewiesen wurden.

Die Wasserrettung Hallstatt konnte die zwei Personen schließlich aus dem Wasser retten und ans Ufer bringen. Dort wurden sie von der Rettung und dem Feuerwehrarzt versorgt.

Weitaus schwieriger gestaltete sich allerdings die Bergung des gekenterten Bootes: Da ein Aufrichten auf herkömmlichem Weg scheiterte, mussten durch Feuerwehrtaucher des Tauchstützpunktes III Traunkirchen zwei Hebeballons angebracht werden.

In Zusammenarbeit mit dem ÖWR-Boot Bad Goisern gelang es dann schließlich, das Boot wieder aufzurichten. Mit einer Tauchpumpe wurde der Schiffsrumpf noch ausgepumpt, ehe das Boot ans Ufer geschleppt wurde. Der Einsatz dauerte bis 20.30 Uhr, insgesamt 24 Mann waren beteiligt.

