Segelboot aus 135 Meter Tiefe geborgen

Das wertvolle L95 Holzsegelboot war Anfang Juli 2018 gesunken, die beiden Segler wurden damals von anderen Seglern aufgenommen. Der Besitzer des Segelbootes fragte dann bei der Wasserrettung an, ob eine Ortung und Bergung möglich sei - unter der Bedingung, dass die Kosten nicht den Wert des geborgenen Segelbootes übersteigen sollten.

Mit dem Tauchroboter des Landesverbandes Salzburg wurde das Boot relativ rasch geortet. Allerdings konnte trotz mehrmaliger Versuche keine Leine für die spätere Bergung befestigt werden. Der Leinenwiderstand im Wasser war für das Gewicht des Tauchroboters zu hoch. Außerdem bestand die Gefahr, dass sich die Leine und die Kabel des Roboters verwickeln.

Erst die weitere Zusammenarbeit mit der Tiroler Wasserrettung brachte den gewünschten Erfolg. Mit dem etwas schweren Gerät gelang es schließlich, eine Leine am Mast des untergangenen Bootes zu befestigen, die später als Führungsleine für zwei Tieftauchspezialisten aus Deutschland diente. Schließlich startete am 20. Oktober 2018 die Bergungsaktion, die insgesamt drei Tage dauerte und an der viele Mitarbeiter der Wasserrettung beteiligt waren.

Hier das Video, das die aufwändige und einmalige Bergung dokumentiert (Urheber: Österreichische Wasserrettung LV OÖ).