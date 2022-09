Seewalchner Ruderer siegten erneut in Prestigebewerb

SEEWALCHEN. Wenn es Tradition gibt, dann im Rudersport. So auch bei der mittlerweile 61. Sechs-Seen-Regatta, einem im Lauf der Jahrzehnte von ursprünglich drei auf nunmehr sechs Vereine angewachsenen Wettkampf auf jährlich wechselnden Gewässern. Heuer matchten sich die Ruderklubs aus Gmunden, Mondsee, St. Gilgen, Salzburg, Waging (Rupertiwinkel/Bayern) und Seewalchen vor dem vorgestern witterungsmäßig still und starr ruhenden letztgenannten Verein am nördlichen Attersee.

Während im tschechischen Racice der zweite WM-Finaltag abgespult wurde, warf der Rest der Ruderwelt zumindest ein Auge auf den Attersee, wo vor allem im Nachwuchsbereich, aber auch bei den Masters wahrlich die Post abging. Die Gesamtwertung ging – auch dank neun Rennsiegen – zum zweiten Mal in Folge an Seewalchen (131 Punkte) vor Erzrivale Gmunden (104) und den sensationell auftrumpfenden Wagingern (72).

"Vor allem unsere Vereinsjugend hat viel zum Mannschaftssieg beigetragen", sagt RVS-Schriftführerin Birgit Aigner. "Für unseren Sportwart Hans Kreuzer war es der dritte Gesamtsieg nach 2009 und 2021. Er hat sich somit unsterblich gemacht, denn bisher gab es noch keinen Sportwart, dem dies gelungen ist." Alle Resultate im Detail auf www.rvseewalchen.com (gs)