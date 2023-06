SEEWALCHEN AM ATTERSEE. Tolle Erfolge fuhren die beiden Vorzeigeruderer des RV Seewalchen in dieser Saison ein. Bei der kürzlich im slowenischen Bled ausgetragenen Regatta landete Emma Ryba (16) mit ihrer Zweier-Partnerin Flora Populorum (RV Wiking Linz) auf Platz drei sowie auf Rang zwei im Vierer. Bereits davor hatte sie bei diversen internationalen Regatten den Sprung aufs Stockerl geschafft. Mathias Mair (20) wurde mit Elias Hautsch (LIA Wien) in Bled an beiden Wettkampftagen jeweils Dritter. Zusammen mit seinen weiteren Saisonerfolgen resultierte dies in der Qualifikation für die U23-WM, die von 19. bis 23. Juli in Plovdiv (Bulgarien) stattfindet.

