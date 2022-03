Seewalchener Buchhändler ist auch Krimi-Autor

Erich Weidinger schreibt aber auch. Dieser Tage erschien "Seelenblick", sein zweiter Krimi der Reihe "Krimi aus dem Salzkammergut", und so wie beim Erstling steht ein Landpolizist namens Werner im Mittelpunkt. Die Handlung ist dieses Mal zwischen Attersee und Traunsee angesiedelt. Ausgangspunkt ist ein Leichenfund am Taferlklaussee, der Werner – eigentlich im Urlaub – aktiv werden lässt.

Weidinger schreibt Krimis zum Schmunzeln. "Ich wollte aber auch einen ernsten Aspekt in die Geschichte bringen", sagt er. Deshalb zitiert er in seiner Geschichte zwei authentische Briefe eines SS-Feldgendarmen aus dem Jahr 1941, die Weidinger zugespielt wurden. Der SS-Mann berichtet seiner Mutter völlig gefühllos von einer Exekution in der Ost-Ukraine, die er befehligte. "Die Briefe zu lesen, war ein Schock für mich", so Weidinger.

Die Opfer der Hinrichtung kamen aus Mariupol, jener ukrainischen Stadt, die in den vergangenen Tagen vom russischen Militär zerstört wurde.