Seewalchen trauert um seinen Gemeindechronisten

Der Mitbegründer des Vereins AtterWiki, Johann Rauchenzauner (72), ist gestorben. Große Verdienste erwarb er sich als Chronist der Marktgemeinde.

Rauchenzauner ist in Seewalchen aufgewachsen und war als Lehrer in Salzburg-Umgebung und Vöcklabruck im Dienst, bevor er in seine Heimatgemeinde als Pädagoge an der Polytechnischen Schule und später als Direktor der Hauptschule zurückkam. Ab 1992 arbeitete er an der Chronik der Marktgemeinde mit. Viele Artikel der Internetplattform AtterWiki tragen seine Handschrift.

Für sein Engagement wurde er 2015 mit der Kulturmedaille des Landes ausgezeichnet. In Kürze hätte er den Titel Konsulent erhalten. "Dazu kommt es leider nicht mehr", bedauert Bürgermeister Gerald Egger. "Du warst ein besonderer Mensch und Freund."

Der Verabschiedungsgottesdienst findet im engsten Familienkreis statt, der Verstorbene ist zur Verabschiedung heute in der Aufbahrungshalle aufgebahrt.