Seewalchen nach 12 Jahren Sieger bei 6-Seen-Regatta

Bei dieser Veranstaltung messen sich jährlich die Salzkammergut-Rudervereine Seewalchen, Gmunden, Mondsee und Wolfgangsee sowie Möve Salzburg und der Waginger Ruderverein aus Bayern in den unterschiedlichsten Bootsklassen. Heuer konnten die Seewalchner 27 von 28 ausgeschriebenen Rennen besetzen. "Auch Dank der hervorragenden Jugendarbeit", wie Pressesprecherin Birgit Mair betont. Mit vier Siegen, einer starken Mannschaftsleistung und 125 Punkten sicherte sich der Verein vom Attersee den Sieg in der Mannschaftswertung deutlich vor Gmunden und Möve Salzburg. Nach zwölf Jahren konnte der RVS somit wieder den Siegerpokal holen. 2022 findet die 6-Seen-Regatta in Seewalchen statt. Mair: "Mit dem Ziel, diesen Gesamtsieg zu verteidigen."