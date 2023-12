Seewalchen: Linienbus stürzt in Graben - 2 Verletzte

"Linienbus in Graben" - so wurden um 15.20 Uhr die Feuerwehren Seewalchen, Steindorf und Schörfling am Attersee alarmiert. Laut ersten Angaben soll es auch eine eingeklemmte Person gegeben haben, die Rettung sprach in einer ersten Stellungnahme von vorläufig 2 Verletzten. Rettungsmannschaften und Notarzt seien vor Ort. Die Lage sei aber noch unklar, heißt es.

Dieser Artikel wird erweitert, sobald weitere Informationen vorliegen.

