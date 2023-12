Seewalchen: Diebe stehlen Auto aus Innenhof

Durch eine unversperrte Tür an der Rückseite des bäuerlichen Anwesens im Bezirk Vöcklabruck waren die Diebe in der Nacht auf Samstag in den Innenhof gelangt, wo der Gebrauchtwagen abgestellt war. Als sie sich auf die Suche nach dem Autoschlüssel machten, wurden sie im Vorhaus, das schon zum Wohntrakt gehört, fündig. Dann fuhren sie mit dem Wagen davon.

Die Spurensicherung durch die Polizei ist abgeschlossen, die Ermittlungen sind im Gange, heißt es seitens der Polizei. Die Fahndung nach dem gestohlenen Pkw ist nach wie vor aufrecht.

