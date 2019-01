Seethalerhütte nun auch offiziell offen

OBERTRAUN. Oberösterreichs höchstgelegener Bau kann künftig sogar im Winter frequentiert werden.

Von links: Richard Goldeband, Fritz Macher, Peter Kapelari (OeAV) Bild: gary

Die Seethalerhütte (einst Dachsteinwarte) auf 2740 Meter Seehöhe liegt deutlich – nämlich rund 30 Meter weit – auf Territorium der Gemeinde Obertraun und damit in Oberösterreich. Von 25. bis 30. Dezember des abgelaufenen Jahres war sie bereits kurz geöffnet, ehe das Ramsauer Hüttenwirts-Ehepaar Wilfried und Carmen Schrempf aufgrund der Witterung zusperrte. Am vergangenen Wochenende wurde der anstelle des im Winter stets bis übers Dach hinweg zugeschneiten alten Hauses errichtete Neubau offiziell eröffnet.

Wie berichtet, wurde die neue Seethalerhütte des Alpenvereins Austria in einer Netto-Bauzeit von knapp neun Monaten realisiert. Die alte Dachsteinwarte war erstens nicht wintertauglich, zweitens vor 90 Jahren auf einer Doline gebaut worden, die sich nun aufgrund der Abschmelzung des Permafrostes auftat und das ohnehin bereits schadhafte Haus verrutschen ließ, und drittens keimt im Gebäudeinneren dermaßen der Schimmel, dass an einen Weiterbetrieb nicht zu denken wäre.

Am Samstag wurde das neue Haus eröffnet. Fritz Macher, Erster Vorsitzender des in Wien ansässigen Alpenvereins Austria, zu dem vier weitere Hütten in der Dachstein-Region zählen, konnte dazu unter anderem den Gmundner Bezirkshauptmann Alois Lanz, den Obertrauner Bürgermeister Egon Höll, den Projektverantwortlichen Richard Goldeband, Architekt Stephan Hoinkes und Georg Bliem (Leitung Planaibahnen) begrüßen.

Die Gesamtkosten des Baus betragen zwei Millionen Euro. Die Summe wäre durch die ordentlichen finanziellen Mittel des Alpenvereins Austria nicht finanzierbar gewesen. Förderungen kamen vom Österreichischen Alpenverein, dem Bund und dem Land Oberösterreich. Außerdem wurde eine eigene Spendenaktion ins Leben gerufen, an der sich bis jetzt rund 400 Personen beteiligten und 70.000 Euro beisteuerten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema