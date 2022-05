Seele gewinnt Brücken-Preis

Ausgezeichnet wurde ein Projekt in London, wo zwei Bürogebäude in der ersten und siebten Etage verbunden wurden. Dabei treffen zwei Spezialdisziplinen im Ingenieurwesen zusammen: Brücken- und Fassadenbau. Für Aufsehen hatte Seele auch mit seinem zehn Meter langen Glassteg des Sporthändlers Bründl in Kaprun gesorgt. "Bei so einem Projekt braucht es Teamplayer, die gemeinsam an kreativen Lösungen arbeiten", betont Thomas Spitzer, Geschäftsführer von se-austria.