"Seeblick ist das Sahnehäubchen"

Nach einer längeren Planungsphase fand kürzlich der Spatenstich für 19 Wohnungen der Firma bauART-Haus in Schörfling am Attersee statt. Gebaut werden am Birkenhügel ein dreistöckiges Haus mit neun Einheiten (geförderter Wohnbau) sowie zwei Häuser mit ausgebautem Dachgeschoß mit je fünf Wohneinheiten.

"Der Seeblick von den oberen Geschoßen ist natürlich das Sahnehäubchen dieser Anlage", sagt Martin Czerwinsky von bauART-Haus und ergänzt: "Wir errichten dieses Projekt sowohl als Bauträger als auch als Baufirma. Auch die Vergabe der Professionistenarbeiten an regionale Firmen war und ist uns ein großes Anliegen."

Der Schörflinger Bürgermeister Gerhard Gründl lobte die Vergabe der Wohnungen durchwegs an Schörflinger und Personen der umliegenden Gemeinden. Die Fertigstellung der Wohnanlage ist für Sommer 2023 geplant.