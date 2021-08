Sechs Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf B154

Eine 22-jährige Lenkerin war mit ihrem Wagen von Zell am See kommend Richtung Mondsee unterwegs. Zeitgleich lenkte ein 36-Jähriger seinen mit vier weiteren Personen besetzten Pkw in die Gegenrichtung. Beim Linksabbiegen von der Abbiegespur auf die Autobahnrampe kam es zur Kollision der Autos. Alle Mitfahrenden wurden laut Polizei verletzt und ins Spital gebracht.