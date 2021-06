Sechs Verletzte bei Auffahrunfall in Bad Goisern

Der Auffahrunfall hat sich am Freitagnachmittag beim Heizwerk in Bad Goisern ereignet. Eine 48-jährige Tschechin war gemeinsam mit drei weiteren Frauen aus Tschechien im Alter von 57 und 58 Jahren Richtung Hallstatt unterwegs. Als die Lenkerin verkehrsbedingt anhalten musste, krachte der dahinter fahrende Pkw in das Auto der Tschechinnen. Der 53-jährige Lenker habe nicht mehr rechtzeitig anhalten können, berichtet die Polizei. Er und seine 48-jährige Ehefrau sowie die vier Tschechinnen wurden nach dem Auffahrunfall mit Verletzungen ins LKH Bad Ischl gebracht.