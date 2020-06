Sechs-Millionen-Euro-Projekt zieht sich über 30 Jahre Bauzeit

Vor wenigen Tagen fand am Loser der Spatenstich für ein großangelegtes und sich über drei Jahrzehnte Bauzeit ziehendes Schutzprojekt statt. Vorgesehen ist eine komplette Aufforstung des Schutzwaldes an der Südseite des Altausseer Hausberges – insgesamt 322 Hektar. Zusätzlich werden Lawinenverbauungen errichtet, so auch Lawinenschutzdämme, Ablenkdämme und Stahlschneebrücken. Diese dienen dem Schutz von Wohngebäuden, aber auch dem Aufkommen des Schutzwaldes. Bei der Aufforstung bzw. Verjüngung des Schutzwaldes wird auch auf die sich ändernden klimatischen Verhältnisse Rücksicht genommen: So wird es am Loser in Zukunft vermehrt Tannen geben, da diese Baumart mit dem Klimawandel am besten zurande kommt.

Beim Spatenstich anwesend waren der steirische Agrarlandesrat Johann Seitinger (VP), hochrangige Vertreter der Wildbach- und Lawinenverbauung, Altausseer Gemeindevertreter und die künftig durch das Projekt geschützten Anlieger. Die Gesamtprojektkosten werden mit sechs Millionen Euro beziffert. Davon kommen 58 Prozent vom Bundesministerium für Landwirtschaft, 15 Prozent vom Land Steiermark sowie 20,5 Prozent von der Gemeinde Altaussee. Den Rest finanzieren die Österreichischen Bundesforste (4 Prozent), die Loser Bergbahnen (1,5 Prozent) und die Alpenvereinssektion Ausseerland (1 Prozent), der die Loserhütte gehört.