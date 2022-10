Schwerverletzte vom Almkogel gerettet

Für die Gruppe ging es am Mittwoch auf den 1030 Meter hohen Almkogel in Mondsee (Bezirk Vöcklabruck). Um kurz nach 15 Uhr waren die Freundinnen wieder auf dem Weg ins Tal, als eine von ihnen auf dem belaubten und feuchten Boden ausrutschte. Die 63-Jährige aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung war beim Abstieg auf einer Seehöhe von 850 Meter gestürzt. Sie zog sich dabei eine schwere Beinverletzung zu, so die Polizei. Einsatzkräfte stiegen zu ihr auf, ehe sie der Notarzthubschrauber mit einem 60 Meter langen Tau rettete und zum Spital flog.

Lokalisierung: Der Almkogel befindet sich am Mondsee