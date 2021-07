Schwerpunktkontrolle führte zu 377 Anzeigen

Bei einer Schwerpunktkontrolle der Polizei am Wochenende an der B1 und B145 in Vöcklabruck wurden innerhalb von acht Stunden 377 Lenker angezeigt. Die Beamten des Bezirkspolizeikommandos sowie der Landesverkehrsabteilung maßen nicht nur das Tempo, sondern warfen auch einen Blick auf den technischen Zustand der Fahrzeuge.

Insgesamt wurden 72 Fahrzeuge kontrolliert. 26 wurden gleich einer technischen Überprüfung unterzogen, bei acht wurden wegen Gefahr in Verzug die Kennzeichen sofort abmontiert. In Summe wurden wegen technischer Mängel 57 Anzeigen erstattet.

Bei der Radarmessung wurden von 3770 Lenkern 320 Personen angezeigt. Ein Fahrer raste mit 180 km/h in eine Tempo-70-Zone. Ihm wurde der Führerschein sofort abgenommen. Zwei kontrollierte Lenker standen unter Suchtgifteinfluss. Sie wurden nach einer klinischen Untersuchung als fahruntauglich erklärt.

"Wir setzen unsere Kontrollen fort", sagt Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ). "Mit der Sicherheit der Mitmenschen spielt man nicht."

Rätselhaft aus Sicht der Polizei: Die Kontrolle war von Mitgliedern der Tuning-Szene zuvor auf Facebook angekündigt worden.