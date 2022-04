Schwerer Unfall in Regau: Pkw-Lenker kollidierten frontal

Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der B145, der Salzkammergutstraße. Ein 34-jähriger Pkw-Lenker kollidierte aus ungeklärter Ursache frontal mit einem entgegenkommenden Auto, gelenkt von einem 49-Jährigen, wie die Polizei am Sonntagabend berichtete. Im Auto des 49-Jährigen befanden sich zudem seine 41-jährige Lebensgefährtin und zwei Kinder, fünf und dreizehn Jahre alt. Nach dem Zusammenstoß stürzte der 34-Jährige über die Böschung, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen, so die Polizei. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt, konnte sich aber nach Angaben der Polizei noch selbst aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde ins Salzkammergutklinikum in Vöcklabruck eingeliefert. Der 49-Jährige erlitt leichte Verletzungen an der rechten Hand und wurde ebenfalls ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht. Seine Lebensgefährtin und die beiden Kinder blieben unverletzt.