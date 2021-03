Schwerer Forstunfall in Ebensee

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr: Der Mann, der in St. Johann im Pongau lebt, hatte gefällte Bäume mit einem Seilkran auf die Erlakogel-Forststraße transportiert. Dazu bediente er eine Seilwinde mit einer Funkfernbedienung. Als er eine Lärche mit rund 15 Zentimeter Durchmesser nach oben zog, unterschätzte der rumänische Forstarbeiter die Länge des Baumes. Der Wipfel verhakte sich an einem Wurzelstock, woraufhin sich die Zugeinwirkung schlagartig löste. Der 53-Jährige wurde am Rücken getroffen. Das Team des Notarzthubschraubers rettete ihn mit einem Tau und flog den Verletzten zum Salzburger Landeskrankenhaus.

