Schwere Verletzung am Schoberstein: Wanderin (45) mit Hubschrauber gerettet

Gemeinsam mit einer Freundin wollte die 45-Jährige am Samstag von Weißenbach am Attersee ausgehend zum Schoberstein aufsteigen. Das gelang auch, doch beim Abstieg rutschte die Alpinistin aus und verletzte sich beim Sturz schwer am rechten Fuß. Außerdem verschlechterte sich ihr Kreislauf zunehmend.

Weil an einen Abstieg nicht mehr zu denken war, alarmierte ihre Freundin die Einsatzkräfte. Wegen der schwierigen Geländegegebenheiten stieg eine Mannschaft der Bergrettung zur Verletzten auf und unterstützte das Team des Notarzthubschraubers bei der Rettung.

Schlussendlich wurde die 45-Jährige mit einem Tau vom Hubschrauber gerettet und ins Tal geflogen. Von dort aus wurde sie ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck eingeliefert.