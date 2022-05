Schwere Unfälle mit Verletzten

Ein 31-jähriger Motorradlenker, der Mittwochmittag auf der Scharnsteiner Straße in Gmunden Richtung Scharnstein unterwegs war, fuhr an der Kreuzung mit der Engelhofstraße frontal gegen einen Pkw. Dessen Lenker war davon ausgegangen, dass der Motorradfahrer, der den rechten Blinker eingeschaltet hatte, in die Engelhofstraße einbiegen wollte, doch stattdessen fuhr er geradeaus und prallte gegen den in die Kreuzung einfahrenden Pkw. Der 31-Jährige wurde über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert und erlitt so schwere Verletzungen, dass er ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden gebracht werden musste. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt.

In St. Wolfgang kam eine 74-Jährige aus Bad Reichenhall (Bayern) auf einem Radweg mit ihrem E-Bike zu Sturz und zog sich dabei schwere Kopf- und Schulterverletzungen zu. Die Frau wurde ins Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl gebracht.