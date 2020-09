Schwere Arbeitsgeräte im Einsatz für leichte Flugtiere

Im Freizeitgelände an der Vöckla ist schweres Gerät aufgefahren: Von den Mitarbeitern der Vöcklabrucker Stadtgärtnerei wird hier in dem idyllischen Naherholungsgebiet, in unmittelbarer Nähe des Teiches und der Bienenweide, eine spezielle Zone für Schmetterlinge angelegt.

Dafür muss der Boden eine bestimmte Beschaffenheit aufweisen. Im Anschluss werden dort direkt an den bereits vorhandenen Wegen Stauden, Gehölze und Blumen für Schmetterlinge gepflanzt und in die Obhut der Stadtgärtnerei genommen. Dadurch will die Stadtgemeinde die Bevölkerung für Schmetterlinge im Speziellen und für den Umwelt- und Artenschutz allgemein sensibilisieren. Chemische Dünger, Pestizide und ähnliches werden nicht eingesetzt. Das Projekt wird durch Mittel des Europäischen Landwirtschaftsfonds gefördert.

"In Sachen Artenschutz kann jeder und jede Einzelne eine ganze Menge tun", erklärt Vöcklabrucks Bürgermeister Herbert Brunsteiner (VP). "Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen und hoffen, dass uns viele folgen."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.