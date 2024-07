Schwer verletzt: Mann (30) klemmte sich Hand in Furnierpresse in Roitham ein

Ein 30-jähriger Arbeiter aus Ohlsdorf entnahm am Donnerstag in einem Betrieb in Roitham gegen 8.30 Uhr fertig gepresste Furniere aus der Presse. Ein Furnier hatte die Maschine nach dem Pressvorgang nicht richtig austransportiert. Deshalb griff der Mann mit der Hand nach dem Werkstück, um es aus der geöffneten Presse zu ziehen.

Dabei schloss die Presse automatisch und klemmte die linke Hand des Ohlsdorfers ein. Ein Arbeitskollege auf der anderen Seite der Maschine betätigte sofort den Notschalter, um die Presse zu öffnen.

Der 30-Jährige wurde vom Notarzt versorgt und mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber zum Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht.

