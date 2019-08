"Schwemmholz-Teppich" im Traunsee

Von Hochwasser ist die Traunseegemeinde verschont geblieben, doch nach dem vielen Regen am Wochenende wurden große Holzmengen von der Traun in den Traunsee geschwemmt. Nun treibt ein "Schwemmholzteppich", größer als ein Fußballfeld, vor Ebensee. Durch den Wind wird das Treibholz in den nächsten Tagen ans Ufer geschwemmt. Ein Teil des Holzes wird im See versinken, der Rest wird sich in den kommenden Wochen als stinkende Holzrestkloake (vermischt mit Plastik-, Sperrmüll und Tierkadavern) am Seeufer festsetzen. Dadurch werden Schiffsausfahrten erschwert, der Badebetrieb massiv beeinträchtigt, und die sukzessive Verlandung schreitet weiter voran.

Diese Umstände stellen für die touristischen Bemühungen des Ortes eine Katastrophe dar. Das im See befindliche Holz gefährdet Boote, Surfer und Kiter. Zudem verursacht das Schwemmholz einen enormen Arbeits- und Kostenaufwand für die Marktgemeinde Ebensee. An den intensiv genützten Uferbereichen werden die Holzmassen in mühsamer Kleinarbeit durch Gemeinde, Bootsinhaber und Anrainer selbstständig und auf eigene Kosten entfernt. Viele Uferbereiche verwildern jedoch.

