Schwemmholz: FP fordert Rahmenbedingungen

Seit dem Jahr 2019 befasst sich die FPÖ Ebensee unter der Obmannschaft von Sebastian Heissl mit dem Thema Schwemmholz im Traunsee. Bereits damals sei im Landtag der von der FP gestellte Antrag angenommen worden, dieses Problem an den Bund weiterzuleiten, heißt es vonseiten der Freiheitlichen. Nun sei eine Petition verfasst worden, in der wörtlich die "Schaffung einer bundesgesetzlichen Rechtsgrundlage für die Beseitigung der Verunreinigung durch Schwemm- und Treibholz" gefordert werde.

Der Gmundner FP-Bezirksparteiobmann Bundesrat Markus Steinmaurer zeigt sich erfreut, dass endlich Bewegung in das Thema kommt. Mitverantwortlich sei auch Bundespräsidentschaftskandidat Walter Rosenkranz gewesen – damals in seiner Funktion als Volksanwalt. Rosenkranz habe erstmals die fehlenden Zuständigkeiten aufgedeckt und sich auch ein Bild vor Ort gemacht. Obmann Heissl fordert: "Diese Gesetzeslücken gilt es endlich zu schließen, und das so rasch wie möglich. Der nächste starke Regen kommt bestimmt, dann sollte jeder wissen, wer wofür zuständig ist."