war jahrelang für die Gemeinde tätig. Die mutmaßlichen Übergriffe ereigneten sich in den Jahren 2014 bis 2016. Seit 2015 war die Frau in der Gemeinde auch in leitender Funktion tätig. Drei Jahre später war sie wegen Depressionen nicht mehr arbeitsfähig. 2019 fand einestatt, in der es um ihre berufliche Zukunft gehen sollte. Die Mitarbeiterin war persönlich anwesend, um zu berichten, "was er mir angetan hat".Daraufhin brachte der Bürgermeister eine Klage gegen sie ein und zeigte sie auch wegen Verleumdung an. "Ohne seine Unterlassungsklage würden wir nicht hier sitzen", sagte gestern die Staatsanwältin. Daswurde bereits eingestellt.