Schwedin stürzte in Gletscherspalte

Die Frau war am Vormittag gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten und zwei erwachsenen Söhnen am Hohen Dachstein unterwegs. Beim Abstieg über den Randkluftsteig um die Mittagszeit nahm die Frau ihren Helm ab, wobei sie offenbar aus dem Gleichgewicht geriet und in der Folge etwa 70 Meter am steilen Gletscher abrutschte, berichtete die Polizei am Samstagabend. Sie stürzte in eine Gletscherspalte und blieb dort etwa fünf Meter tiefer liegen. Ihr Lebensgefährte stieg in die Gletscherspalte ab und konnte die Frau sichern.

Die Schwedin wurde vom Team des Notarzthubschraubers Christophorus 14 mittels Seilbergung aus der Spalte gerettet und in die Klinik Schladming eingeliefert werden.