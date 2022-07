Schwangere Frau stürzte am Altausseer See und verletzte sich schwer

Der Unfall ereignete sich am Wanderweg um den Altausseer See. Die Feuerwehr machte sich mit dem Roten Kreuz und dem Notarzt auf den Weg zur Unglücksstelle. Die deutsche Frau hatte beim Sturz eine schwere Knöchelverletzung erlitten. "Erschwerend kam hinzu, dass sie hochschwanger war", berichtet die Feuerwehr in einer Aussendung. Die Einsatzkräfte verständigten den Rettungshubschrauber, der die Verletzte zum Landeskrankenhaus nach Salzburg flog.