Schwanenstädter Sensation bei Kunstfilm-Wettbewerb

Die Schwanenstädter Schülerin Eva Kirschner hat beim Video- und Filmfestival in Wien einen Hauptpreis für ihren Film "Das Rot der Erde" gewonnen.

Gemeinsam mit Lehrerinnen und Lehrern sowie der Direktorin der Sportmittelschule Schwanenstadt, Erika Fehringer, durfte Eva kürzlich ihren eigenen Film im Urania-Kino Wien präsentieren. Anschließend gab die Expertenjury ihr Feedback dazu ab und zog sich zur Beratung zurück, welche Filme prämiert würden. Dann die Überraschung: Der Schwanenstädter Streifen wurde als preiswürdig erachtet. Die Juroren beschrieben Evas cineastisches Werk mit folgenden Worten: "Ein sehr persönlicher und poetischer Film, der Themen behandelt, die uns alle angehen. Eine idyllische Szene gerät aus den Fugen. Die Filmemacherin konfrontiert uns durch Nachrichtenbilder mit dem katastrophalen Zustand der Welt. Schützenswertes scheint verloren, gepflückte Mohnblumen zerfallen zu Asche. Der direkte Blick in die Kamera klagt an und macht Verzweiflung deutlich. Nothing to say? Diese Filmemacherin hat uns viel zu sagen."

Besonders hervorzuheben ist Eva Kirschners Leistung insofern, als sie eine der jüngsten Teilnehmenden bei dem Wettbewerb war. Mit Stolz und Freude wird sie ihren Film auch an der Sportmittelschule Schwanenstadt den Schülern im Rahmen eines Monatsmeetings präsentieren und dort ihren Preis entgegennehmen.

"Das Rot der Erde" entstand während der Talente-Förderstunden "Filmproduktion". Der Streifen ist auf der Homepage der SMS Schwanenstadt ( sportnms-schwanenstadt.at/aktuelles) zu sehen.