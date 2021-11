Zwei Jahre später beschlossen die beiden 16-jährigen HAK-Schülerinnen Hanna Reisinger und Julia Urich, wieder eine Frauenmannschaft zu gründen, „weil wir nach der Zeit im gemischten Burschenteam weiter Fußball spielen und in dieser tollen Gemeinschaft beim Verein bleiben wollen“, wie die beiden sagen.

Mittels Social Media, Mundpropaganda, Verteilung von Flyern, Berichten in Printmedien und einem Aufruf im ORF-Hörfunk warben die zwei Pionierinnen um Mitspielerinnen, baten ihren erfahrenen Jugendtrainer Charly Kail, sie zu coachen und gewannen Schwanenstadts Vereinsobmann Hans Peter Gasser als Befürworter des Projekts: „Das Frauenteam ist ein Aushängeschild für den Verein. Ich möchte die Mädchen im ersten Jahr in der Hobbyliga an Spiele mit Wettkampfcharakter gewöhnen, um im nächsten Jahr in der Frauenklasse wieder einsteigen zu können.“

Die ersten spielerischen Hürden in diesem Herbst wurden mit respektablen Ergebnissen gemeistert. Hanna Reisingers Aufruf: „Für die Meisterschaft im Herbst 2022 würden wir noch ein paar routinierte Spielerinnen zwischen 20 und 30 Jahren gerne bei uns begrüßen, wobei uns motivierte Kickerinnen aus allen Altersklassen weiterhelfen könnten, unsere Mannschaftsleistung noch zu steigern.“