Schwäne schafften Riesenüberraschung gegen MBC

Mit einer Glanzleistung brillierten am Sonntagabend die OCS Swans Gmunden im Basketball-Testspiel gegen den Mitteldeutschen Basketball Club (MBC) aus Weißenfels in Sachsen-Anhalt. Die Schwäne entschieden das Match mit 86:82 (42:37) für sich und schlugen damit erstmals seit den Zeiten des legendären Trainers Bob Gonnen in den 2000er-Jahren einen deutschen Bundesligaklub – und das ausgerechnet an jenem Tag, an dem das Nationalteam unseres Nachbarn seinen ersten Weltmeistertitel erobern konnte.

"Ich würde nicht von einer Sensation sprechen, aber eine Riesenüberraschung ist das schon", kommentiert Swans-Finanzchef Harald Stelzer den Ausgang der Partie, mit der sich seine Truppe auch für die 69:79-Niederlage im freitägigen Test gegen die Frankfurt Skyliners, ebenfalls ein deutscher Bundesliga-Vertreter, in eindrucksvollem Stil rehabilitieren konnte. (gs)

