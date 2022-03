Die Gmundner Basket Swans empfangen am Sonntag, 17.30 Uhr, in der heimischen Volksbank-Arena den aktuellen BSL-Tabellenvierten UBSC Graz. Von der Papierform her gehen die abgesichert auf Platz zwei der Platzierungsrunde liegenden Schwäne als klare Favoriten in die Begegnung. Doch Swans-Finanzvorstand und -Urgestein Harald Stelzer nimmt die Partie keineswegs auf die leichte Schulter.