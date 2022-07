Schulschluss mit Vorfreude auf schöne, lange Ferien

Viele davon liefen schon gegen neun Uhr Vormittag mit den in Schutzfolie gesteckten Leistungsdokumenten herum – die allermeisten (vor allem Volksschüler) mit strahlenden Gesichtern.

"Ich habe lauter Einser", verriet uns der kleine Konrad aus der Volksschule in Schörfling am Attersee, "außer einen Zweier in Deutsch. Aber den bessere ich mir nächstes Jahr ganz sicher aus." Franziska aus Vöcklabruck, die nunmehr ihre Hauptschulkarriere hinter sich lässt und ins ORG der Franziskanerinnen wechselt, darf sich über eine Auszeichnung freuen: "Nur in Mathe habe ich einen Zweier, das wurmt mich ein bisschen, aber der Rest besteht aus Einsern." Und dann waren da noch die Schwestern Elisabeth und Katharina, zwei Volksschülerinnen aus Gmunden, die beim Lokalaugenschein stolz ihre Zeugnisse vorzeigten: Unglaublich! Beide hatten lauter Einser, für die ältere geht’s nun weiter im Gymnasium.

Dieser Wunsch möge sich erfüllen. Bild: Hörmandinger

"School’s out" heißt es auch im Agrarbildungszentrum Altmünster Bild: Hörmandinger

Worauf freuen sich unsere Schulkinder am meisten in den Ferien? Gunnar aus Vöcklabruck hat die Maturareise im Visier: "Ausflippen! Das muss jetzt sein. Acht Jahre Gym liegen hinter uns. Und dann freue ich mich aufs Mechatronik-Studium."

"Erholung, Entspannung, Freizeitspaß", so die Ankündigung dessen, was für HLW-Schülerin Alina aus Bad Ischl in den kommenden neun Ferienwochen auf dem Programm steht, während Caroline, Michi, die zwei Kathis und Jasmin freudestrahlend ihre Abschlusszeugnisse der dritten Klasse des Agrarbildungszentrums Altmünster in die Höhe recken.

Wie sang Alice Cooper 1972? "School’s out for summer!" (gs)