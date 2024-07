Schule in Altmünster mit Fäkalien beschmiert

Fast ganz Altmünster war am vergangenen Wochenende in Feierlaune. Nur einige wenige konnten dem Kirtag im Schlosspark offenbar nichts abgewinnen. Denn nur wenige Kilometer entfernt ließen bislang Unbekannte ihren Frust am Gebäude der Volks-und Mittelschule im Ortsteil Neukirchen aus.



Möbelstücke, die rund um das Gebäude standen, wurden zerstört und angezündet, ein Plastikschild an der Eingangstür heruntergerissen und die Tür mit Fäkalien beschmiert.

Die Schule wurde erst vor wenigen Monaten neu eröffnet. Vor wenigen Wochen kam es zu einem ähnlichen Vandalenakt in unmittelbarer Nähe: Damals wurden das öffentliche WC und die Friedhofsmauer beschädigt. Die Marktgemeinde Altmünster hat Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters sollen an die Bauabteilung der Marktgemeinde gemeldet werden – entweder telefonisch unter 07612/87611-260 oder unter der Mailadresse

bauamt@altmuenster.ooe.gv.at

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich