Schuldnerberatungen erwarten Ansturm

LINZ. 60.000 Klienten betreuen die Schuldnerberatungen Österreichs im Jahr. Eine Zahl, die durch die Coronakrise stark anzusteigen droht, sagt Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer der Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen (ASB).

Im Vorjahr war jeder dritte Klient von Einkommens- oder Arbeitsverlust betroffen, jeder fünfte ein gescheiterter Selbstständiger. Gerade diese beiden Gruppen seien besonders stark von der Krise bedroht.

"Viele Unternehmen sind mehr tot als lebendig, Selbstständige brauchen den Privatkonkurs", sagt Mitterlehner. "Wenn wir schon in normalen Zeiten gerade so mit der Finanzierung zurechtkommen, will ich mir gar nicht vorstellen, wie es kommendes Jahr aussehen wird." Gefördert werden die zehn anerkannten Beratungsstellen Österreichs mit 15 Millionen Euro von den Bundesländern. Um mit der Corona-Herausforderung fertigzuwerden, seien zusätzlich vier Millionen Euro nötig. (mis)

