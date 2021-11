Schülerinnen machen Freude mit Lebkuchenhäusern

"Der Erlös durch den Verkauf kommt Alleinerziehenden, Familien, Kindern oder älteren Menschen in Not zugute, die aus dem Bezirk sind und Unterstützung brauchen", erklärt Elisabeth Kienberger, Regionalkoordinatorin der Caritas in Vöcklabruck. Ein Teil des Geldes fließt aber auch in das Caritas-Lerncafé, das Christine Schön leitet und wo Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien eine kostenlose Lern- und Nachmittagsbetreuung erhalten.

Die Lebkuchenhäuser sind nach Voranmeldung im Caritas-Büro in der Parkstraße 1 abzuholen. Ab einer Bestellung von zehn Stück werden die Häuschen zugestellt. Bestellungen bis 2. Dezember per E-Mail an christine.schoen@caritas-linz.at oder unter Tel. 0676 / 87762022. Die Zutaten stammen überwiegend aus Spenden. Wer also ein Lebkuchenhaus kauft, schenkt doppelt Freude.