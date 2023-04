Schüler suchen mit Forschern nach Bakterien in unseren Gewässern

Dazu haben die Nachwuchsforscher 43 Wasserproben gesammelt, in 13 davon wurde die Bakteriengattung Aquirufa entdeckt, die im Mittelpunkt der weiteren Untersuchungen steht.

"Obwohl Bakterien in Gewässern eine immens wichtige Rolle spielen und ohne deren Stoffwechselaktivität diese Ökosysteme nicht existieren könnten, gibt es hier noch einen sehr großen Forschungsbedarf", erläutert die Biologin Alexandra Pitt von der Limnologie. Dazu wird in einem zweiten Schritt das genetische Material aus den von den Schülern gesammelten Proben analysiert.

In und um Vöcklabruck haben Schülerinnen und Schüler des BRG Schloss Wagrain Bäche, Tümpel, eine Regentonne und einen Gartenteich ermittelt, die bekannte Aquirufa-Arten beherbergen. "Die zwei Klassen waren also schon überaus erfolgreich", so die Wissenschaftlerin von der Universität Innsbruck.

Im laufenden Frühjahr steigen weitere vier Klassen aus Salzburg und Oberösterreich in das auf drei Jahre angelegte Projekt ein. Mit dabei sind dann auch das BG und das ORG Vöcklabruck. Auch für interessierte Bürger besteht die Möglichkeit zum Mitforschen bei Workshops am Institut in Mondsee (16. Juni, 14 Uhr) oder in der Auenwerkstätte in der Weitwörther Au (23. Juni, 14 Uhr).

Nähere Informationen gibt es auf der Projektwebseite www.sparklingbacteria.com, das Projekt kann auch auf Instagram (sparklingbacteria) mitverfolgt werden.

