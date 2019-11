Zwölfjähriger in Bad Ischl von Gleichaltrigem mit Messer bedroht

Drei Buben im Alter von zwölf bis dreizehn Jahren wurden laut Angaben der Polizei von zwei gleichaltrigen Burschen zuerst verbal attakiert. Schließlich soll ein Zwölfjähriger einen der Buben zuerst mit einem Fußtritt verletzt und dann mit einem Taschenmesser bedroht haben. Die drei Opfer flüchteten aus Angst in eine Bäckerei und riefen von dort die Polizei. Diese konnte die zwei unmündigen Täter am Bahnhof antreffen und das Taschenmesser sicherstellen. Weitere Ermittlungen dauern noch an.

