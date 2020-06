Schüler ernten Knoblauch und geben damit Armen Hoffnung und Würde

Auf dem Knoblauchfeld der Dr.-Karl-Köttl-Schule am Weinbergweg hat die Ernte bereits begonnen. Im Herbst hatten die Schülerinnen und Schüler der zweiten Klassen 1500 Knoblauchzehen gepflanzt. Der gesamte Erlös aus dem Ernteverkauf kommt den Ärmsten im Schul-Hilfsprojekt Tansania zugute. "Nichts versickert, alles kommt an", versichert Projektleiter Markus Hagler.

Der frisch geerntete Knoblauch wird am Feld der Familie Hagler gegen eine freiwillige Spende verkauft. Die Haupternte beginnt am Freitag und findet von 13 bis 16 Uhr statt. "Sollte jemand mithelfen wollen, ist er dazu gerne eingeladen", erklärt Hagler. Der Verkauf selbst findet am Samstag von 9 bis 12 Uhr statt.

Das Engagement der Attergauer Schülerinnen und Schüler gewinnt im "Corona-Jahr" besondere Bedeutung. Viele Menschen im Projektdorf Ngeleka in Tansania sind zwar nicht am Virus erkrankt, aber aufgrund der gestiegenen Lebensmittelpreise leiden viele der Bewohner an Hunger.

Auch während der Corona-Monate wurden die ärmsten Familien mit Lebensmitteln versorgt, neue, überdachte Kochstellen sowie drei Hühnerställe mit je sechs Hühnern errichtet und übergeben. "Damit wird das langfristige Ziel verfolgt, immer mehr Menschen in die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit zu führen", erläutert Hagler. Für die nahe Zukunft sind weitere Ausbildungen im ökologischen Landbau, ein Kompost-Projekt, die Einrichtung zweier weiterer Schulklassen sowie die Ausbildung von vier Lehrlingen geplant.

"Mit unserer Ausbildung erreichen wir die bedürftigen Menschen direkt vor Ort", sagt Markus Hagler, der das Projekt www.tumaini.at leitet. Unterstützt wird das Dorf Ngeleka im Distrikt Mwanza, etwa 15 Kilometer von der Hafenstadt Mwanza am Südostufer des Viktoriasees im Norden Tansanias entfernt. Dort leben 2275 Menschen, darunter 80 Waisen.

Spendenkonto Attergauer Raiffeisenbank IBAN 31 3452 3800 0000 3590, www.tumaini.at