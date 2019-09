Schrebergärtner sauer: Hundehalter entsorgt Gacki-Sackerl auf ihrer Anlage

Eine unappetitliche Entdeckung machten die Vöcklabrucker Schrebergärtner, als sie beim WC auf ihrer Anlage eine Weide zurückschnitten: Im Wurzelstock waren 16 Stück Hundekotsackerl samt Inhalt entsorgt worden!

"Man müsste schon fast überall Überwachungskameras installieren", ist Erich Eitzinger, Obmann der Schrebergärten Flurweg empört, wegen der "Sauerei". Der Flurweg ist bei vielen Hundebesitzern als Strecke zum Gassigehen beliebt. "90 Prozent der Hundehalter halten sich an die Regeln, aber es gibt ein paar wenige, die sich nicht daran halten."

Der unbekannte Hundebesitzer hat die "Gacki-Sackerl" nicht einfach über den Zaun geworfen, sondern in den Löchern des Wurzelstocks der Weide offensichtlich regelrecht entsorgt. "Sie wurden richtig deponiert in den Lücken des Wurzelstocks", beschreibt Eitzinger. Das dürfte vermutlich während der Winter- oder Frühjahrsmonate passiert sein, bevor die Gartensaison im April startet. Während der Vegetationsperiode ist nämlich der Zugang zu dieser Weide von außen kaum möglich. Außerdem sind dann einige der 42 Schrebergärtner vor Ort, um ihrem Hobby nachzugehen.

Nur rund 200 Meter von der WC-Anlage der Schrebergärten steht ein öffentlicher Abfallkorb. "Offensichtlich ist dieser Hundebesitzer zu faul, das Sackerl dort zu entsorgen", ärgert sich der Obmann der Vöcklabrucker Schrebergärtner.

Erich Eitzinger hat sich im ersten Ärger sogar überlegt, eine Anzeige zu erstatten, es dann aber bleiben lassen. Er hat den Vorfall jedoch der Stadtgemeinde gemeldet, die ihm empfohlen hat, mit der Angelegenheit an die Öffentlichkeit zu gehen. "Vielleicht kann man so eine Bewusstseinsbildung bei diesem Hundehalter herbeiführen", hofft Eitzinger auf einen Lernprozess. Denn überall sonst werden Hundstrümmerl eingesammelt und entsorgt. "Dieser Hundehalter wird höflich ersucht, die grauslichen Sackerl einzusammeln und zu entsorgen, wie es eigentlich normal ist", appelliert der Schrebergärtner-Obmann an das unbekannte Herrl.