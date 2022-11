ALTAUSSEE. Der Sackgassenbereich vom großen Parkplatz nahe dem Altausseer Gemeindehaus in Richtung Hotel "Am See" soll verkehrsmäßig beruhigt werden. "Wir wollen dieses Chaos beseitigen", sagt Bürgermeister Gerald Loitzl (VP) und meint damit die an besucherstarken Tagen verheerende Parksituation.