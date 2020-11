Die aus Schörfling am Attersee stammende Basketballspielerin Sarah Sagerer hat einen neuen Klub: Die 24-Jährige wechselt von CD Zamarat in Spanien zu Energa Torun in Polen. Mittlerweile ist Sagerer bei ihrem neuen Arbeitgeber eingetroffen. Das erste Engagement der Schörflingerin als Profi in Spanien war unter keinem glücklichen Stern gestanden. Noch im August hatte sich Sagerer mit dem Coronavirus infiziert und musste wochenlang pausieren. Vor der Länderspielpause im November folgte eine