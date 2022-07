Schörflinger siegt beim Traunsee-Bergmarathon

Der erste Samstag im Juli steht traditionell im Zeichen des Bergmarathons rund um den Traunsee. Gestern ging die 33. Auflage dieser extremen Laufsport-Herausforderung über die Bühne.

Organisiert von den Naturfreunde-Ortsgruppen Ohlsdorf und Gmunden, nahmen die Bergsportler die lange Runde um den zweitgrößten österreichischen Alpensee in Angriff. Auf einer (mittlerweile neu vermessenen) Streckenlänge von 63 Kilometern Laufstrecke waren 4500 Höhenmeter rund um den Traunsee zu bewältigen. Wie immer ging die Route vom Gmundner Rathausplatz aus über Grünberg, Traunstein, Spitzlsteinalm, Ebensee, Feuerkogel, Hochsteinalm, Grasberg und Gmundnerberg zurück zum Ausgangspunkt.

Der Sieger 2022 kommt aus Schörfling am Attersee, läuft für den LC Sicking und heißt Markus Lemp. Der 32-Jährige siegte in der sensationellen Zeit von 7:30 Stunden. "Hat eh ganz guat passt", war der an Trockenheit kaum zu überbietende erste Kommentar des bescheidenen Siegers im Ziel. Nach den Regenfällen am Freitagabend und in der Nacht auf Samstag waren die Nässe und die rutschige Strecke zu Beginn wahre Bremser. Später, ab dem Vormittag, war dann die aufkommende Hitze das größte Problem für die Bergsportler, von den Herausforderungen, die ein derartiger Ausdauerbewerb grundsätzlich an die Teilnehmer stellt, ganz zu schweigen.

Der Abstieg vom Traunstein zur Mairalm stellte sich für den Sieger als größtes Kriterium heraus, wie Markus Lemp selbst sagt. Doch danach konnte er genau dort seine Stärken ausspielen, wo andere oft regelrecht eingehen: "Am Daxnersteig hinauf zur Spitzlsteinalm ist es mir sehr gut gegangen. Da kam erstmals der Gedanke auf: Wenn es weiterhin so läuft, holt mich keiner mehr ein."

Die legendäre Volldistanz wurde mit den mittlerweile ebenso traditionellen beiden Teilbewerben komplettiert: Um fünf Uhr früh nahmen die Bergsportler die Strecke von Gmunden nach Ebensee in Angriff. Um 8.30 Uhr erfolgte in der Salinengemeinde der Start für den Lauf von Ebensee nach Gmunden. Alle Ergebnisse im Detail unter traunsee-bergmarathon.com (hörm./gs)