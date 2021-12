Schörflinger Koproduktion bei Schulprojekt

Die Aufgabenstellung lautet "Homeschool Space – mein Lieblingsplatz zum Lernen". Dazu wird inmitten der Aula ein Info- und Präsentationsbereich geschaffen, der eine attraktive Atmosphäre zum Lernen ermöglichen soll. Der weltweit tätige Fassadenbauspezialist se-austria mit Firmensitz in Schörfling setzte mit der Spende eines 80 Zoll großen Monitors den ersten Schritt zur Umsetzung des Projekts. Anna Haas (Marketing se-austria): "Seit Beginn der Firmengeschichte an unserem Standort begrüßen wir jedes Jahr motivierte Talente der Zukunft, die Begeisterung an einer Lehre zum Technischen Zeichner zeigen. Wir freuen uns besonders über die große Resonanz und das positive Feedback der Lehrerschaft."

Im Bild: NMS-Direktorin Ursula Englbrecht-Diesslbacher, Ursula Schachinger-Katterl (kfm. Leitung se-austria), die beiden Lehrer Joachim Felgitscher und Klaus Schausberger sowie Anna Haas.