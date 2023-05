Schörflinger katapultierte sich in eine neue Dimension

SCHÖRFLING AM ATTERSEE. Seit der Gründung 2007 gibt es für Ligaportal.at nur eine Richtung: aufwärts. Das vom aus Schörfling stammenden Thomas Arnitz gemeinsam mit seinem damaligen Studienkollegen Michael Lattner ins Leben gerufene, mittlerweile größte Sportportal Österreichs, das zuletzt zehn Millionen Besuche (Visits) und mehr als 70 Millionen Seitenaufrufe (Page Impressions) innerhalb von nur 30 Tagen verzeichnete, katapultierte sich am Wochenende in völlig neue Sphären: Mit 535.663 Aufrufen verzeichnete der Liveticker vom Spiel Borussia Dortmund gegen Mainz 05 einen neuen Rekord. Der bisherige war erst eine Woche alt und stammte von der Partie Augsburg gegen Dortmund mit fast 340.000 Aufrufen.

„Das ist eine neue Dimension für uns“, sagt Arnitz. „Wir kommen ja sozusagen aus der Unterhaus-Ecke. Aber dass wir im Profi-Bereich so extrem beschleunigen – das ist schon großartig.“ Deutlich mehr als eine halbe Million Aufrufe bei einem einzelnen Spiel sei etwas, das in Österreich seinesgleichen suche. „Außer ORF.at gibt es wahrscheinlich keine Seite in Österreich, die mehr Zugriffe generiert hat“, freut sich der 40-Jährige.

Als Grund für den enormen Zuwachs nennt Arnitz die Ligaportal-App: „Die haben wir vor eineinhalb Jahren neu gelauncht. Und da ist uns ein Coup gelungen. Was die Usability betrifft, ist sie vom Feinsten. Da können wir mit den weltgrößten Anbietern mithalten. Das sind ja alles Firmen, die weltweit agieren und mehrere hundert Mitarbeiter haben.“

Unterhaus und Profis zeitgleich

Was sein Unternehmen so besonders mache, sei die Tatsache, dass es sich bei Ligaportal.at um einen Komplettanbieter handle, wie Arnitz erläutert: „Es gibt sehr viele Leute, die bei uns Unterhaus schauen, sich vielleicht informieren über das Match SK Kammer (übrigens Arnitz’ Stammverein, Anm.) gegen Bad Schallerbach, aber dann auch gleichzeitig Bayern gegen Dortmund oder Real Madrid gegen Barcelona verfolgen.“ Das sei ein Alleinstellungsmerkmal, ein USP, das es nirgends auf der Welt gebe. „Das bieten nur wir“, sagt Arnitz. „Wir decken den gesamten Profibereich ab und alle Amateurspiele bis hin zu Nachwuchs, Reserve und Frauen. Wir covern an einem Wochenende mehr als 4000 Partien. Das ist schon einzigartig.“

Autor Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut Gary Sperrer