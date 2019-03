Schörflinger haucht Rieder Hütte neues Leben ein

EBENSEE. Mit dem 54-jährigen Pächter Günter Hausjell soll ab 19.Mai frischer Wind durch das Höllengebirge wehen.

Ab 19. Mai wird die Rieder Hütte im Höllengebirge wieder bewirtschaftet. „Langfristig“ wie der neue Pächter sagt. Bild: Egger

Es ist ruhig geworden im östlichen Teil des Höllengebirges. Seit 14. Oktober 2018 sind Türen und Fenster der Rieder Hütte verriegelt, der Gastgarten mit dem Blick zum Großen Höllkogel liegt noch tief unter dem Schnee. Ob sich in der bevorstehenden Sommersaison dort wieder müde Wanderer zur Rast niederlassen werden, war lange nicht klar.

Die Bewirtschaftung der Hütte auf dem wasserarmen Karstplateau ist mühsam, die Logistik eine große Herausforderung. Drei Pächter versuchten sich in den vergangenen acht Jahren daran. Zuletzt Susi Geier aus Gmunden und Jochen Holtmann aus Wiesbaden. Sie kündigten den Pachtvertrag nach nur sechs Monaten.

"Die Lage reizt mich am meisten"

Doch ab 19. Mai wird wieder frischer Wind durch die urige Gaststube der Rieder Hütte wehen. Bringen soll ihn Günter Hausjell. Der gebürtige Schörflinger wohnt seit einem Jahr in Ebensee, kennt das Latschenmeer im Höllengebirge schon von den Ausflügen in den Kinderwanderschuhen. Und der 54-Jährige ist vor allem eines: ein leidenschaftlicher Gastronom. Zuletzt erfüllte er als Kellner die Wünsche der Gäste in der Martin-Busch-Hütte im Tiroler Ötztal.

"Die Rieder Hütte ist grundsätzlich sehr schwer zu bewirtschaften. Der Hubschrauber fliegt zwar hinauf, aber die frischen Sachen müssen alle zu Fuß vom Feuerkogel rübergebracht werden. Und Wasser ist sowieso Mangelware", sagt Hausjell. Genau das habe ihn aber gereizt. "Bei den neuen Hütten wurde der Standard in den vergangenen Jahren derartig hochgeschraubt, dass sich der Mensch nicht mehr auf das Einfachste reduzieren kann und will", sagt der neue Hüttenwirt. Die Rieder Hütte soll eine einfache Berghütte bleiben, in der man sich von der "ständigen Berieselung" lösen könne. Umkrempeln will Hausjell aber dennoch einiges.

Renovierung steht bevor

"Ich werde auf jeden Fall bei der Küche ansetzen", sagt er. Neben der üblichen und üppigen Hausmannkost soll es bei Hausjell auch eine wechselnde Wochenkarte mit "Gerichten aus aller Welt" geben. Frisch zubereitet werden diese von "Küchenfee" Steffi, die den motivierten Wirten ab Mitte Mai unterstützt und bereits viel Erfahrung in der Hotellerie gesammelt hat. Als leidenschaftlicher Tourengeher will Hausjell seine Rieder Hütte künftig auch im Winter länger öffnen: "In den Weihnachts- und Semesterferien – sofern die Schneelage passt. Im März und April will ich dann durchgehend offen haben", sagt der Schörflinger. Im Sommer seien Abende mit Live-Musik geplant.

Hausjell weiß genau, was auf ihn zukommt. "Die Menschen stellen sich das immer noch sehr romantisch vor. Aber als Hüttenwirt musst du rund um die Uhr verfügbar sein. Für dein Personal, für die Gäste und auch für eventuelle Reparaturarbeiten", sagt er. Vor Regentagen, an denen er alleine in der Rieder Hütte sitzt, fürchte er sich nicht. "Es gibt viel Administratives zu erledigen. Und sonst schreib’ ich halt an einem Buch." Hausjell hofft aber, dass die Zeit dafür nicht reicht und ihm eine Saison mit schönem Bergwetter bevorsteht.

Danach soll die Rieder Hütte mit neuen Sanitäranlagen ausgestattet werden. Auch ein Ausbau der Küche ist geplant. Denn Hausjells Zeit im Höllengebirge soll länger dauern. Am besten bis zur Pension.

Für die Sommersaison sucht Hausjell noch nach Aushilfen im Service: 0664/6592860

Die Rieder Hütte

Die Rieder Hütte liegt im östlichen Teil des Höllengebirges und ist von der Bergstation des Feuerkogels in zwei Stunden erreichbar. Sie gehört dem Alpenverein und wurde 1977 neu errichtet.

Die Gaststube bietet Platz für 50 Personen. Die Hütte ist ein Stützpunkt für die beliebte Überschreitung des Höllengebirges, die über das Hochleckenhaus nach Weißenbach am Attersee führt. Die Saison beginnt heuer am 19. Mai.

