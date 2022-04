Die Atterseegemeinde kämpft, so wie viele andere Kommunen auch, mit dem Verkehr. Vielleicht nicht so wie in der Gmundner Traunsteinstraße (siehe gestrige Ausgabe), sondern eher mit den Schnellfahrern. Im Ortszentrum rund um den Marktplatz wurde vor einiger Zeit (ebenfalls so wie in Gmunden) eine Begegnungszone mit 20-km/h-Beschränkung geschaffen. Die Vorrangregel lautet: Fußgänger vor Radfahrer vor Kfz.