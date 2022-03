Schneeschuhwanderinnen mussten gerettet werden

Die drei Frauen, 61, 61 und 62 Jahre alt, starteten in Bad Ischl vom Parkplatz der Rettenbachalm aus eine Schneeschuhwander-Tour. Sie planten, über die eingeschneite Forststraße in Richtung Blaa-Alm (Steiermark) zu wandern.Die drei Frauen bemerkten beim "Strubeggwand-Tunnel" jedoch, dass am Ostportal des Tunnels eine Lawine den Weg versperrte und kein Weiterkommen möglich war, berichtete die Polizei am Sonntagabend. Sie mussten den Rückweg antreten.